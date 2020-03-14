رغم تأجيلها.. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وتوجو المقبلة

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر ، عن موعد مباراة منتخب الفراعنة وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بدولة الكاميرون .





وقال بركات فى تصريحات تليفزيونية ، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بتأجيل مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية في مصلحة الفراعنة ، جاء التأجيل فى مصلحة المنتخب و لدينا فرصة لدراسة الفترة القادمة .





وشدد بركات ، على أن لم يتحدد وقت للقائمين ولكن التوقعات أنهما سيقاما في شهر 6، ولكن ما جاء إلينا هو أن التأجيلات لحين إشعار آخر.





وأضاف ، ان الاتحاد الإفريقي منذ يومين كان يؤكد أن الأمور مستقرة، ولكننا كنا نعلم أن هناك تأجيلات سوف تحدث بناء على التغييرات التي تحدث حولنا في العالم والدوريات التي تؤجل والبطولات.





وواصل ، ان صحة اللاعبين والمشجعين أهم من أي شيء، هو وباء عالمي ويتفشى بطريقة كبيرة والكل يأخذ احتياطاته.





واختتم محمد بركات ، تصريحاته ، ان الأمور في منتهى الغموض ولا نعلم أي شيء الآن، وستحدث جلسة بيني وبين حسام البدري المدير الفني للمنتخب واللجنة الخماسية لنستعرض ماذا سيحدث لاحقا، ولن أستطيع الإفصاح عن أي شيء الآن لأنني لا أملك أي أجوبة.