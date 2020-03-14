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سيارات

تعرف على أسعار أفضل 10 سيارات كورية في مصر

السبت 14/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصرى الجديد والمستعمل انخفاضا في الأسعار بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة .


وطرح العديد من وكلاء العلامات التجارية داخل الأسواق المصرية العديد من العروض والتخفيضات على السيارات موديلات 2019 وقبل ذلك حتى ترتفع نسبة المبيعات بعد انخفاضها بشكل كبير بسبب العديد من حملات المقاطعة وتلتها انتشار الأزمات العالمية مثل ازمة فيروس كورونا .



 وهناك العديد من السيارات تأخذ حيز الاهتمام الكبير بين الشعب المصرى ومن بين هذه السيارات ، العلامات التجارية الكورية والتى تستحوذ على حصة تتخطى 30%من مبيعات السوق المصري .


وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار أكثر 10 سيارات كورية فى مصر .

 

ماركة كيا :

بيجاس  : ويتراوح سعر السيارة بين 240 ألف جنيه و254 ألف جنيه

ريو : ويتراوح سعر السيارة بين 270 ألف جنيه و340 ألف جنيه

جراند سيراتو : ويتراوح سعر السيارة بين 300 ألف جنيه و390 ألف جنيه

سيد : يتراوح سعر السيارة بين 360 ألف جنيه و405 آلاف جنيه

سبورتاج : يتراوح سعرها بين 395 ألف جنيه و525 ألف جنيه


ماركة هيونداي :

فيرنا : يتراوح سعر السيارة بين 193 ألف جنيه و225 ألف جنيه

إلنترا اتش دى : يتراوح سعر السيارة من 230 الف جنيه الى 268 ألف جنيه 
اكسنت HCI : يتراوح سعر السيارة بين 260 ألف جنيه و340 ألف جنيه

توسان GDI : يتراوح سعر السيارة بين 400 ألف و498 ألف جنيه


ماركة سانج يونج :

تيفولى XLV : يتراوح سعر السيارة بين 305 آلاف جنيه و350 ألف جنيه

تيفولى : يتراوح سعر السيارة بين 305 آلاف جنيه و350 ألف جنيه

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