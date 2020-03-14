أول جريمة بسبب عاصفة التنين .. يقتل شقيقه بسبب الخلاف على رفع مياه الأمطار ببني سويف

شهدت مدينة بني سويف حادثا مأساويا حين أقدم شاب علي قتل أخية الأعزب ببني سويف بسبب النزاع علي رفع مياه الأمطار من الشارع . وسط المدينة.

حيث لقي عامل في العقد الثالث من عمره مصرعه طعنا بسكين على يد شقيقه مساء أمس الجمعة، بسبب خلاف على رفع تجمعات مياه الأمطار أمام منزله ببني سويف.

إقرا أيضا :

شاهد.. محافظ بني سويف يتابع أعمال احتواء تدفق مياه السيل بمخر سنور

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء محمدعبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد استقبال مستشفى بني سويف التخصصي سيد .ك ع. م 23سنة، عامل رخام بمنطقة شق الثعبان، مقيم حارة عيد متفرعة من شارع شافعي، متفرع من شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف ، مصابا بطعنة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

ودلت التحريات الأولية وأقوال الشهود، عن تجمع كميات من مياه الأمطار بين منزلي المجني عليه " سيد وشهرته "سمسم" وشقيقه "مصطفي"، ونشبت مشادة كلامية بينهما لمطالبة كل منهما للآخر بسحبها ورفعها من الشارع، وتطورت إلي مشاجرة استل آلة حادة "قطر " كما استهل الثاني آلة حادة " مطواة" وطعن بها أخيه الذي تم نقله إلي المستشفى في محاولة لإسعافه دون جدوى.

تم التحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وكتابة تقرير بأسباب الوفاة، وكذلك إخطار النيابة العامة للمعاينة.





وقال أحد "جيران " الشقيقين أن مصطفي الأخ الأكبر وهو متزوج منذ عامين ولديه طفل 6 شهور وأن زوجته دائمة الخلاف مع والدته وشقيقه ودائما ما تثير الفتنة بينهما بينما القتيل سيد وشهرته سمسم أعزب ولم يتزوج.

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة بني سويف يقودها المقدم إبراهيم صفوت رئيس المباحث والرائد إسلام هديب المعاون الأول لمباحث القسم من ضبط الجاني والأداة المستخدمة في الواقعة.