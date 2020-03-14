انتشال جثة سائق سقط به جراره الزراعي في ترعة بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، من انتشال جثة سائق جرار زراعي، سقط به الجرار فى ترعة بمركز دشنا.

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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد سقوط جرار زراعى في ترعة قرية الفجيرة، نتج عنه مصرع سائقه مصطفى أحمد علي 35 عاما"مقيم الغوصة ".





وتم إخطار الحماية المدنية التى تمكنت برئاسة النقيب علاء الديب، من انتشال الجثة واستخراج الجرار من الترعة و إخطار الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.