لإنقاذ الاقتصاد.. تقليص مدة العزل لحالات الاشتباه في كورونا من 14 إلى 7 أيام ببريطانيا





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون قرر تقليص مدة العزل لحالات الاشتباه في كورونا من 14 يوم إلى 7 أيام.





تفاجئ المواطنون البريطانيون من ذلك القرار، حيث قال رئيس الوزراء أن من يثبت وجود فيروس كورونا بداخله بدون مقدمات يعزل نفسه في المنزل في إجازة لمدة 14 يوم ، أما من يشعر ببعض الزكام والسعال الخفيف فلا يحتاج لهذه المدة الكبيرة فيكفي 7 أيام .





جديرب الذكر أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الاقتصاد ليس بمقدوره تحمل كل الإجازات التي سيقوم المواطنين بتقديمها فلا داعي لهذا الذعر .

يعيش العالم أجمع حالة من الذعر الشديد نتيجة تفشي وباء كورونا في معظم أنحاء العالم وانتشاره بسرعة فائقة أربكت صفوف الطب و العلماء حول العالم ، فالجميع لا يتخيل أن فيروس قد يبيد البشرية.