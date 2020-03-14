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منوعات

لإنقاذ الاقتصاد.. تقليص مدة العزل لحالات الاشتباه في كورونا من 14 إلى 7 أيام ببريطانيا

السبت 14/مارس/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعيش العالم أجمع حالة من الذعر الشديد نتيجة تفشي وباء كورونا في معظم أنحاء العالم وانتشاره بسرعة فائقة أربكت صفوف الطب و العلماء حول العالم ، فالجميع لا يتخيل أن فيروس قد يبيد البشرية. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون قرر تقليص مدة العزل لحالات الاشتباه في كورونا من 14 يوم إلى 7 أيام. 

تفاجئ المواطنون البريطانيون من ذلك القرار، حيث قال رئيس الوزراء أن من يثبت وجود فيروس كورونا بداخله بدون مقدمات يعزل نفسه في المنزل في إجازة لمدة 14 يوم ، أما من يشعر ببعض الزكام والسعال الخفيف فلا يحتاج لهذه المدة الكبيرة فيكفي 7 أيام . 

جديرب الذكر أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الاقتصاد ليس بمقدوره تحمل كل الإجازات التي سيقوم المواطنين بتقديمها فلا داعي لهذا الذعر .
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