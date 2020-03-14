القابضة للمياه والصرف يوضح تفاصيل انقطاع المياه وموعد عودتها

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن حتى الآن منطقة حلوان هي أكثر المناطق تضررا من مياه الأمطار والسيول.





وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال تصريحات تليفزيونية، أن مياه الشرب متخففة فى بعض المناطق فى حلوان وهناك مناطق أخرى منقطعة بها وهذا نتيجة أن المياه الموجودة بشبكة الصرف الصحى عالية جدا.





وتابع المهندس ممدوح رسلان، أن عند زيادة كمية المياه داخل شبكة الصرف الصحي يتم تخفيف مياه الشرب خوفا على تعطيل ماكينات الصرف الصحي من التعطيل، مشيرا إلى أنه يتم قطع المياه لاستيعاب مياه الأمطار داخل الشبكة.





وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك سيارات لشفط تجمعات المياه الموجودة بشوارع حلوان لان شبكة الصرف الصحي تأخذ وقت حتي تتم عملية شفط مياه الأمطار بها لان هناك كمية كبيرة من الامطار تخزنت بالشوارع.





وأشار إلى أن، ستتم عودة مياه الشرب بمدينة حلوان على أقصي حد صباح الغد، مضيفا أن الشركة القابضة مسئولة عن المدن القديمة وان المدن الجديدة تكون من اختصاص هيئة المجتمعات.