محافظة البحيرة في مواجهة التنين.. إصابة مساعد مدير أمن البحيرة.. وفاة طفل وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 صعقا بالكهرباء.. وانهيار 5 مساكن وإخلاء 800 فرد من منازلهم بقرية عفونة بوادي النطرون

البحيرة في مواجهة التنين

إصابة مساعد مدير أمن البحيرة

وفاة طفل وإصابة ٧ أشخاص بينهم ٣ صعقا بالكهرباء

انهيار ٥ مساكن وإخلاء ٨٠٠ فرد من منازلهم بقرية عفونة بوادى النطرون





بذلت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة جهودًا مضنية فى التصدى "لمنخفض التنين الأسود" وآثاره إلا أن العوامل الطبيعية كانت أقوى من أى استعدادات وعلى الرغم من ذلك تعتبر محافظة البحيرة من أقل المحافظات التى حصدت خسائر من" منخفض التنين" وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع الأحداث والخسائر التى شهدتها محافظة البحيرة كانت أقل وطأة بكثير من كارثة السيول التى شهدتها المحافظة عام ٢٠١٥م والتى راح ضحيتها العشرات من الجثث والمصابين بينهم وكانت أشهرها أحداث قرية عفونة بمركز وادى النطرون.





موقع" صدى البلد" يرصد أحداث اليوم الثالث لمنخفض التنين الأسود بمحافظة البحيرة وجهود الأجهزة التنفيذية





شهدت منطقة أبو مريم بحوش عيسي وقرية البلاكوس بمركز كوم حماده انهيار منزلين وأسفر ذلك عن إصابة "فكرية ح. خ" ربة منزل "ضريرة" بكدمات وسحجات حيث أنهار عليها سقف منزلها المسقوف بالاعمدة الخشبية.





وتسبب سقوط الأمطار المستمرة وسوء حالة الطقس فى سقوط سقف منزل بقرية جناكليس بمركز أبو المطامير، مما تسبب فى إصابة "محمد ف.ز ٢٥سنة" صاحب المنزل، بكسر بالفقرات العنقية.





وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة فى غرق قرية البلاكوس ومحاصرتها بمياه الأمطار مما أدى إلى تأخير أداء صلاة الجمعة بسبب عدم إمكانية وصول الشيخ محمد السعدنى أمام وخطيب مسجد الفتح بالقرية للوصول لإقامة الصلاة بسبب غرق شوارعها بمياه الأمطار ومخلفاته وسط تقاعس المسئولين بالوحدة المحلية لقرية البلاكوس على الرغم من أنها أقرب للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.





وتبرع محمود السعدنى مزراع من أهالى البلاكوس بالقيام لحضور الشيخ محمد السعدنى لإقامة الصلاة بمسجد الفتح وذلك عبر ركوب الجرار الزراعى الخاص به.









واستعان المصلون بقرية البلاكوس بمركز كوم حمادة بجرار الحاج محمود السعدنى والتكاتك للوصول لمسجد الفتح لسماع خطبة الجمعة وأداء صلاة الجمعة.





وأسفرت تداعيات" منخفض التنين الأسود "بمحافظة البحيرة عن مصرع" عبد الرحمن م. ر " ١١ سنة مقيم بقرية الثامنة بذور جناكليس بمركز أبو المطامير صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتركيب لمبه كهرباء بمنزله حيث تلامست يده بسلك كهربائي مبتل بمياه الأمطار كما اصيب "عسران.ح.ه" 45 سنة، ومقيم قرية مشروع عبد القادر بمركز حوش عيسي بصعق كهربائى إثر سقوط سلك كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأصيب كل من "شعبان ر ز"، 30 سنة، ومقيم بقرية منشية نصار بمركز دمنهور بسحجات باليدين وصدمة بالجسم، صعقه عمود كهرباء ملامس لمياه الأمطار وأصيبت "السيدة س.ال" ٥٠ سنة ربة منزل مقيمة بعزبة البلمون التابعة لقرية النجيلة بمركز أبو المطامير بكسور وجروح متعددة بالجسم اثر سقوط جدار أحد المنازل.





كما أصيب اللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير أمن البحيرة بكسور وجروح متفرقة بالجسم أثناء قيامه بمتابعة وتسهيل نقل الركاب حيث صدمته سيارة مسرعة تبين أن قائدها أحد متعاطى المخدرات ونقل المصاب لمستشفى الشرطة بالإسكندرية وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة بشمال دمنهور قررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وفى نفس السياق أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ، رصدت انهيار ٥ منازل ، نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها وتم إخلاؤها بالكامل ، ولم يسفر ذلك سوى عن حالتى اصابة بكسور طفيفة وبسيطة ، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهما وحالتهما مستقرة.





وأشار المحافظ إلى أنه تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ تم إخلاء ٨٠٠ مواطن بمنطقة " عفونة " بوادى النطرون ، نظرا لانخفاض المنطقة ، وذلك لضمان سلامتهم وأمنهم ، حيث تم تسكينهم بعدد ٨٠ وحدة سكنية بالإسكان التابع للمحافظة ، حرصا على امنهم وسلامتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ووسائل المعيشة .





وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة التنفيذية المعاونة فى الخطوات الاستباقية التى قامت بها المحافظة وكان لها دور كبير فى تخفيف حدة ومخاطر تلك الأزمة والحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تمت فى القطاع الجنوبى للمحافظة تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.









وقال اللواء آمنة إن المحافظة تعرضت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الى كمية أمطار غير مسبوقة لم تشهدها البحيرة من قبل ، حيث تم التعامل معها على الفور كما تم رفع معظم التراكمات من جميع المناطق من خلال استخدام اكثر من ٨٠٠ معدة استطاعت تلك المعدات الحد من الآثار الناجمة عن تلك الموجة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ( التنفيذية والقوات المسلحة ومديرية الامن وشركات المياه والري والصرف الصحى والكهرباء ومديريات الخدمات والمشاركة المجتمعية ) .



