اليوم.. الإمارات تبدأ تفعيل نظام العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا

أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد 15 مارس، إلى 26 مارس الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد.





وبحسب "سكاي نيوز" يأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل و كفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.





ويشمل نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون، و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل.



