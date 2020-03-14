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اقتصاد

اليوم.. الإمارات تبدأ تفعيل نظام العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 07:08 ص
الإمارات تفعيل نظام
الإمارات تفعيل نظام العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا
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مايكل عياد
أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد 15 مارس، إلى 26 مارس الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد.

وبحسب "سكاي نيوز" يأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل و كفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويشمل نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون، و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل.

كما يشمل النظام أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
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