اليوم.. جنايات طنطا تستكمل جلسات محاكمه الكمسري المتهم في واقعه ضحيه التذكرة

تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم السبت 14 مارس، ثالث جلسات محاكمة رئيس القطار رقم 934 " الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شاب وإصابة أخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب، بعد تأجيل ثانى جلسات المحاكمة،لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز "atc" لتحديد السرعة الوهمية الخفية القطار أثناء قفز الشابين.





واستمعت المحكمة فى جلستها الثانية الماضية إلى دفاع المتهم فى قضية ضحية التذكرة والذى طالب بتشكيل لجنة من السكة الحديد لتحديد السرعة الوهمية لجهاز act.





كما استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا،والعقيد علي أبوزهرة، مفتش مباحث مركز طنطا الذين أكدا صحة الواقعة طبقا للتحريات التي أجريت بمعرفتهما، وصقر سعد زغلول، كمسري القطار، وسيد توفيق، سفري القطار، وشهود العيان علي الواقعة وهما عماد إبراهيم ومحمد خميس من ركاب القطار حال حدوثها.





فيما طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم مجدي حمام، الكمسرى رئيس قطار ضحية التذكرة بطنطا، لما استعمله من قسوة مع المجني عليهما و عرض حياة ركاب القطار للخطر بفتحه الباب واستبدال الإجراء القانوني لعدم دفع قيمة التذاكر يقفز الشباب من القطار.





وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.





تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.



