حميد الشاعري هريني مبكبكة.. مصطفي قمر: تامر حسني وحماقي اخواتي

قال المطرب مصطفى قمر، إن حميد الشاعري لحن العديد من الأغاني له وإيهاب توفيق، مرددا: "كنت بسهر أنا وحميد وإيهاب ومجموعة من الأصدقاء .. وحميد كان هريني أكل مبكبكة"_ وهي إحدى الأكلات الليبية.





وأضاف قمر خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية " أون اي"،: " بنروح لحيمد البيت .. بس دلوقتي مبقاش ياكل كتير ومحافظ على جسمه جدا"، منوها أن حميد الشاعري يمتلك خفة دم رهيبة.





وأشار قمر، أن عدد من الفنانين الجدد يتصلوا به ويأخذوا بمشورته ومنهم تامر حسني ومحمد حماقي، دول زي اخواتي.



