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اقتصاد

ضخ عشرات المليارات.. البنوك المركزية تنتفض لإنقاذ الأسواق من كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:01 ص
البنوك المركزية تنتفض
البنوك المركزية تنتفض لإنقاذ الأسواق من كورونا
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وكالات
فيروس كورونا دفع البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم أسواق النقد، بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة، مما يضر بالعديد من العملات ويهدد بزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل.


ففي الصين، التي تحملت معظم التداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من 2020، خفضت السلطات في ساعة متأخرة من الجمعة، نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام.

وأعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار، في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق التي أعلنها سابقا.

ومع دخول معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي وسط تفاقم الانتشار العالمي للوباء، أعلنت النرويج والسويد عن حزم تحفيز واسعة النطاق أثناء جلسة المعاملات الأوروبية.

في غضون ذلك، تعرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، لانتقادات بعد أن أعلن البنك عن إجراءات متواضعة نسبيا، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي يضخ فيه نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأميركي.

وقالت مصادر لوكالات الأنباء العالمية أن الحكومة اليابانية ومسؤولي البنك المركزي يدرسون بجدية أكبر مخاطر إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تستضيفها طوكيو في يوليو، في معرض وضع التوقعات الاقتصادية للعام الحالي، وفق ما ذكرت أحد الوكالات.

وقال البنك المركزي الصيني إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح 550 مليار يوان (79 مليار دولار) لتدعيم الاقتصاد.
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