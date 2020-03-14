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أخبار البلد

قومى المرأة يشيد بحواديت لميس جابر ويطلب وقف أغنية سالمونيلا

السبت 14/مارس/2020 - 02:14 ص
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الكاتبة لميس جابر علي بدء أولى حلقات برنامجها التاريخي الجديد  "حواديت لميس جابر"، الذي يتم عرضه حاليًا على شاشة قناة الحياة.


وأشادت الدكتورة مايا مرسي بفكرة البرنامج الذي يهدف إلى تثقيف الجيل الجديد بحكايات عن مصر وهويتها الثقافية والتاريخية، وعظمة الوطن الذي شهد بدايات التاريخ والحضارة، مشيرة الى أن الاجيال الجديدة بحاجة إلى التعرف على مثل هذه القصص والأحداث الهامةالتي مرت بها مصر لتشكيل وعي هذه الأجيال والتعلم من هذا التاريخ الطويل الثري بالدروس والعبر والشخصيات التاريخية الهامة ، مشيرةإلى أن الكاتبة لميس جابر متميزة كما عودتنا دائمًا  ، متمنية لها التوفيق والنجاح وتحقيق الهدف المنشود من البرنامج وهو  الجمع  بينالحاضر والماضي والاستفادة من دروسه.


شكوى لإيقاف أغنية سلامونيلا :

كما تقدم المجلس القومى للمرأة شكوى لإدارة "جوجل" لإيقاف أغنية سلامونيلا التى قدمها المغنى "تميم يونس" والتى أصدرها أول يوم بالعام الجديد 2020 نظرًا لما تحتويه الأغنية من عنف ضد المرأة.


وقال المجلس: "إن الأغنية تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتشجع على التنمر، وتعد تحريضًا صارخًا على الاعتداء على المرأة،كما تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة عن الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقا لقانونالعقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".


وجاء ذلك في سياق استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الأغنية فى عمل كوميك والتحريض على الاغتصاب.

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