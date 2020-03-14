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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

السبت 14/مارس/2020 - 12:35 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بمبني الركاب رقم 2 برئاسة مصطفي الجندي مدير الجمرك، كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الجمارك.


ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران شركة الشرق الاوسط القادمه من بيروت  اشتبه عبد الرحمن محمد مأمور تفتيش الركاب فى راكب مصرى الجنسية قادم من لبنان.


وبسؤاله عما اذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فاجاب بالنفى وبدا عليه الارتباك.


وبالعرض على مصطفى الجندى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من وليد محمد مأمور التفتيش وهاني أبو طالب مدير الحركة فى حضور طاهر مكي مدير الحركة وأحمد أمين مأمور التفتيش فتبين وجود 145 سيجارة إلكترونية داخل الحقيبة.


قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات للصفه التجاريه مع تحصيل غرامة الخط الأخضر.

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