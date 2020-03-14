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توك شو

عرض فيديو لها.. إيمي سمير غانم غاضبة لمخرج برنامج: شيل الوحاشة دى بسرعة

السبت 14/مارس/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
سخرت الفنانة أيمي سمير غانم من مقطع فيديو لها وهي في مرحلة المراهقة، حيث كانت ضيفة في أحد البرامج ويحاورها النجم خالد النبوي. 

وعلقت إيمي خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية " أون اي"،: "كل اللي يبعت لي الفيديو ده على الواتس أقوله الله الله على الوحاشة ... كنت أنا وأختي واحدة اسمها حمادة ووحدة صلاح". 

وطالبت ايمي من مخرج البرنامج أن يخفي الفيديو من شاشة العرض سريعا مرددة في غضب: " شيل شيل الوحاشة دي"، منوهة أنها دائما كانت تشعر بالخجل والخوف. 

وأشارت إيمي، أن فتى أحلامها وهي صغيرة كان مصطفى قمر، والان محمد فوزي وعبد السلام النابلسي.

يذاع برنامج سهرانين كل يوم جمعة الساعة 11 مساء ويقدمه الفنان أمير كرارة يستضيف فيه مجموعة من نجوم الفن الغناء.  
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