عرض فيديو لها.. إيمي سمير غانم غاضبة لمخرج برنامج: شيل الوحاشة دى بسرعة

سخرت الفنانة أيمي سمير غانم من مقطع فيديو لها وهي في مرحلة المراهقة، حيث كانت ضيفة في أحد البرامج ويحاورها النجم خالد النبوي.





وعلقت إيمي خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية " أون اي"،: "كل اللي يبعت لي الفيديو ده على الواتس أقوله الله الله على الوحاشة ... كنت أنا وأختي واحدة اسمها حمادة ووحدة صلاح".





وطالبت ايمي من مخرج البرنامج أن يخفي الفيديو من شاشة العرض سريعا مرددة في غضب: " شيل شيل الوحاشة دي"، منوهة أنها دائما كانت تشعر بالخجل والخوف.





وأشارت إيمي ، أن فتى أحلامها وهي صغيرة كان مصطفى قمر، والان محمد فوزي وعبد السلام النابلسي.



