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محافظات

مرتديا الكمامة.. وكيل صحة الغربية يتفقد أقسام مستشفى الحميات بطنطا..صور

السبت 14/مارس/2020 - 06:00 ص
وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يتفقد أقسام مستشفى الحميات بطنطا
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احمد علي
أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى حميات طنطا للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال  جميع مرضى الحميات بطنطا.

وأشار وكيل وزارة الصحة وهو مرتديا كمامات وقائية أنه يباشر اليات التعامل مع حالات اشتباه  فيروس كورونا  المستجد وكيفية التعامل معها وتوفر غرف عزل خاصه بالرجال والحريم وكذلك الحرص على تواجد الطاقم الطبي وتوفر جميع المستلزمات والأدوية.

كما تفقد القسم الداخلى والاستماع لشكاوى المرضى ومناقشة ما يواجهونه مع الدكتور طارق علام مدير المستشفى والدكتور سيد الضبع الاستشارى المناوب وكذلك الطبيب الاخصائي المناوب وتم حلها اثناء المرور كما تم تفقد صيدلية الطوارئ والداخلى وكذلك المعمل 

وشدد على عدم التراخى فى العمل ورفع درجة الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة لتوفير الخدمة الطبية المطلوبة حسب المعايير ولوحظ تحسن مستوى النظافه ومكافحة العدوى وفى نهاية المرور تم التوجه للمبنى الجديد للمستشفى للوقوف على ماتم الانتهاء من عمل وتجهيز لتشغيل المبنى الجديد.
مرتديا الكمامة.. وكيل صحة الغربية يتفقد أقسام مستشفى الحميات بطنطا..صور
مرتديا الكمامة.. وكيل صحة الغربية يتفقد أقسام مستشفى الحميات بطنطا..صور
مرتديا الكمامة.. وكيل صحة الغربية يتفقد أقسام مستشفى الحميات بطنطا..صور
مرتديا الكمامة.. وكيل صحة الغربية يتفقد أقسام مستشفى الحميات بطنطا..صور
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