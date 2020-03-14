وزير الإعلام الكويتي الأسبق: السوشيال ميديا مهنة من لا مهنة له إعلاميا

قال سامي عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن الحكومات تعانى من عدم المهنية في الإعلام التقليدي وكذا السوشيال ميديا، لافتا إلى أنه بالنسبة للإعلام التقليدي نجده يقوم بتضخيم قضايا مثل الفساد، وكذا تضخيم بعض الأخطاء "واردة الوقوع" أثناء إنشاء المشاريع.

وأضاف النصف خلال حواره مع برنامج "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" تقديم الاعلامى رامى رضوان،بالنسبة للسوشيال ميديا فأصبحت مهنة من لا مهنة له وتجد الحكومات صعوبات فى مواجهتها خاصة فيما يتعلق بالشائعات التي تنشر عبرها.

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ووجه وزير الإعلام الكويتي الأسبق، الحكومات بتضمين المهنية الإعلامية بالمناهج الدراسية حتى يستوعب كل شاب تبعات ما ينشروه على السوشيال ميديا، وايضا توفير مخصصات مالية من موازنة الدول لتدريب الإعلاميين فى الإعلام التقليدي.