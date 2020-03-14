بأمر الطبيب.. ملكة بريطانيا تلغي كل مواعيد الأسبوع المقبل





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن قصر باكنجهام في بريطانيا أكد أن الملكة البريطانية أعلنت إلغاء كل مواعيدها و مقابلتها الأسبوع المقبل بأمر من الطبيب .





أكد المتحدث بإسم قصر باكنجهام أن الملكة البريطانية ممنوعة من كل الزيارات بأمر من الطبيب خوفا من إنتقال فيروس كورونا إليها بعد إنتشاره بشكل واضح و سريع في بريطانيا .

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كما أكد الطبيب الخاص بالملكة أن الملكة بخير و لا تعاني من أعراض برد ، و لكن ما يقوموا به هي إجراءات لمنع وصول الفيروس إلى القصر.

ذعر فيروس كورونا أصاب عدد كبير من دول العالم ، فقد بدأ من الصين متجها لكل شبر في بقاع الأرض ، وأعلن العالم كله حالة الطوارئ للتخلص من ذلك الفيروس القاتل.