AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بأمر الطبيب.. ملكة بريطانيا تلغي كل مواعيد الأسبوع المقبل

السبت 14/مارس/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ذعر فيروس كورونا أصاب عدد كبير من دول العالم ، فقد بدأ من الصين متجها لكل شبر في بقاع الأرض ، وأعلن العالم كله حالة الطوارئ للتخلص من ذلك الفيروس القاتل. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن قصر باكنجهام في بريطانيا أكد أن الملكة البريطانية أعلنت إلغاء كل مواعيدها و مقابلتها الأسبوع المقبل بأمر من الطبيب . 

أكد المتحدث بإسم قصر باكنجهام أن الملكة البريطانية ممنوعة من كل الزيارات بأمر من الطبيب خوفا من إنتقال فيروس كورونا إليها بعد إنتشاره بشكل واضح و سريع في بريطانيا . 
اقرأ المزيد:
كما أكد الطبيب الخاص بالملكة أن الملكة بخير و لا تعاني من أعراض برد ، و لكن ما يقوموا به هي إجراءات لمنع وصول الفيروس إلى القصر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملكة بريطانيا : هاري وميجان لن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي"

فوضى و ذعر في مستشفى صينية بسبب فيروس كورونا ..فيديو

طبيبة تحكي كواليس اكتشاف حالة كورونا لـ طبيب زميلها

انتقاد حاد لـ قصر باكنجهام بسبب الأمير أندرو.. تفاصيل

بعد إثارة الشائعات.. بابا الفاتيكان يخضع لفحص كورونا.. وهذه النتيجة

كيف أثرت أزمة تفشي فيروس "كورونا" على العائلة المالكة البريطانية؟

ترشيحاتنا

إعصار تسونامي.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر مجددًا

أمطار غزيرة.. الأرصاد تُصدم المواطنين بشأن موجة الطقس السيئ.. فيديو

تصريح مثير.. رئيس الخطوط القطرية يشكك في وجود كورونا

يسرا وهالة وإلهام كاتمات أسرار ليلى علوي.. ومفاجأة سينمائية تجمعهن مجددا

حقيقة هروب أسد من سيرك فاتن الحلو

أخبار الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. الموت يفجع المذيعة نادية حسني.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات