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التنمية المحلية: تخفيف المياه عن المنازل لعدم الضغط على شبكة الصرف الصحي.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه كان لابد من تخفيف المياه عن المنازل لعدم الضغط على شبكة الصرف الصحي.

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية كان مع اللواء خالد عبدالعال يجوبان شوارع القاهرة لتفقد أحوال الشوارع بعد أمطار أمس.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحالة فى القاهرة مستقرة حسب تقرير غرفة الأزمات وان هناك استمرار لعمليات شفط المياه من تجمعات المياه المتواجدة فى الشوارع على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن هناك شخص تم صعقة بالكهرباء أثناء سيره بالشارع فى قسم النزهة وان هناك شخص أخر تم صعقة بالكهرباء أثناء سيره فى أحد شوارع البساتين، مضيفا أن هناك بعض المحافظات شهدت استقرار تام فى حالة الطقس اليوم.

وأشار إلى أنه، بعض المنازل فى بعض المناطق شهدت تضررا من مياه الأمطار وجاري العمل على إصلاحها، موضحا أن جاري الان تصليح جميع المحولات الكهربائية التى تعطلت بسبب هطول الامطار عليها.
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