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الخشاب: أشهر الأفلام الوثائقية التي تحكي تاريخ مصر إنتاج قنوات معادية.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 04:26 ص
الإعلامي تامر الخشاب
الإعلامي تامر الخشاب
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عادل نصار

فجر الإعلامي تامر الخشاب، مفاجأة عن أن أشهر الأفلام الوثائقية التي تحكي وتتناول تاريخ مصر من إنتاج أجنبي ومن قنوات معادية، مؤكدا أن هذا الأمر يعد خطرا كبيرا يجب مواجهته.


وأضاف الخشاب، في حواره ببرنامج «الكمين»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، الجمعة، أن الأفلام الوثائقية هى أفلام توثق أحداث تاريخية علمية أو سياسية وبصورة حيادية، ودون إبداء أي رأي شخصي لصناع الفيلم، متابعا أنه لها شروط صارمة يلتزم بها صناع الفيلم ومنها ممنوع استخدام مشاهد تمثيلية للتأثير على المشاهدين وكسب تعاطفهم وخصوصا إذا الفيلم يوثق حدث معاصر.


وأكمل مقدم برنامج «الكمين»، أن ممنوع التعديل أو التركيب على الصورة والمشاهد التاريخية الحقيقة، وممنوع إبداء أي وجهة نظر من المخرج على العمل، لافتا أنه في الفترة الأخيرة بدأت تزداد أهمية الفيلم الوثائقي كمصدر رئيسي من مصادر المعرفة وخاصة بعد تراجع دور الكتاب والمراجع العلمية، وهنا خطورة كبيرة.

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