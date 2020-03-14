بعد أن خيرها بين حسن الرداد ومحمد فوزي... إيمي سمير غانم لـ أمير كرارة: عيب كده أوفر

قالت الفنانة أيمي سمير غانم، إنها من عشاق الفنان محمد فوزي، معلنة أنه فتى أحلامها هو وعبد السلام النابلسي.





ووجه إليها كرارة خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية " أون اي"، : " لو حسن الرداد أتقدم لك ومحمد فوزي تختاري مين؟، لترد عليه ايمي:" كده عيب بقى أوفر .. حسن نفسه هيقولي روحى لمحمد فوزي".





وأضافت: " محمد فوزي ينفع يعيش دلوقتي ويعمل أفلام بتضحك دلوقتي.. وانا مش هتكلم عن أغانيه لانها أكبر من الانتقاد".





وأوضحت ايمي، أنها من عشاق الحواوشي الذي تعده الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ، منوهة أنها تحب أيضا مسقعة نبيلة عبيد.





يذاع برنامج سهرانين كل يوم جمعة الساعة 11 مساء ويقدمه الفنان أمير كرارة يستضيف فيه مجموعة من نجوم الفن الغناء.