غير عقلاني.. خالد الغندور يسخر ويهاجم بيان الاهلي

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، علي بيان النادي الأهلي لمطالبة الجبلاية بتأجيل مباراته أمام إنبي.





وهاجم الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك بيان الأهلي، قائلا : كيف بعد كل ما يحدث في العالم، تخرجون ببيان مثل هذا، والله العظيم لا أصدق ما يحدث.





وشدد الغندور ، علي أن يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالى ولا يفرق معه البطولة، والفكرة ليست في البطولة الأهم التفكير بعقلانية واستيعاب الأمور الخطيرة التي يمر بها العالم.





واختتم خالد الغندور ، ان مباريات أمس تم تأجيلها بسبب الطقس، ولا أعرف كيف يفكر مجلس الأهلي، هذا أمر غير عقلاني ولا أستوعبه إطلاقا.



