الأولمبية المصرية: نتوقع تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

أكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يتوقع إجراء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في موعدها بسبب فيروس كورونا.





وقال كمال في تصريحات تليفزيونية:" لا أتوقع إجراء أولمبياد طوكيو في موعدها، أتوقع تأجيلها، لم يتم تأهيل جميع اللاعبين في مختلف الرياضات، الموقف غامض، فيروس كورونا وباء و سيأخذ وقته حتى يتم القضاء عليه."





وأضاف كامل:" فيروس كورونا ليس ضد الرياضة، بل الهاجس يكمل في التجمعات الكبيرة، وأولمبياد طوكيو يكون لديها تجمعات كبيرة، وكذلك الدوريات الأوروبية والتي تم تأجيلها."





وتنطلق أولمبياد طوكيو في الرابع والعشرين من شهر يوليو حتى التاسع من شهر أغسطس، بمشاركة المئات من اللاعبين في 33 رياضة مختلفة.