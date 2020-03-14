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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعود لبرنامجه عقب تماثله للشفاء.. الصحة العالمية: 5 آلاف فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى يعود لبرنامجه اليوم السبت عقب تماثله للشفاء.. شاهد
يعود الإعلامي أحمد موسى، لتقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، بداية من السبت المقبل بعد توقفه برنامجه بسبب وعكة صحية.


أكد المدير  العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس،أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك احتياطات يمكن أن تساعد فى احتواء انتشار فيروس كورونا.


استعرض الإعلامي مصطفى بكري، سيناريوهات أنظمة الانتخابات البرلمانية القادمة.

قال الإعلامي مصطفى بكرى إن الجيش الوطنى الليبي حريص على حياة المواطنين المدنيين، مشيرا إلى أنه ما زال يحقق انتصارات مستمرة.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن السيول الشديدة وسرعات الرياح أثرت تأثيرًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في بعض المناطق، مشيرا إلى أنهم نجحوا بشكل مؤقت في حل بعض الأزمات لتلك المناطق خلال فترة السيول.

قالت المخرجة إنعام محمد علي إن المخرج نور الدمرداش، كان يرى أن اخراج للعمل الدرامى مرهق وصعب بالنسبة لتكوين المرأة الرقيق، معقبة:" كان صاحب فكر ذكوري".

عرض برنامج مصر تستطيع، تقريرا عن قيام العديد من المواطنين بمساعدة غيرهم للتغلب على الطقس السيئ خلال الساعات الماضية وذلك عبر منشورات على صفحاتهم الخاصة لعرض ما يمكن تقديمه لغيرهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة سيئة من الطقس على جميع أنحاء الجمهورية منذ مساء يوم الأربعاء وبدأت ذروتها في الساعة 12 ظهر الخميس.

أوضحت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية وتوقعات الطقس في الأيام القادمة.

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