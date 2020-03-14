أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعود لبرنامجه عقب تماثله للشفاء.. الصحة العالمية: 5 آلاف فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن السيول الشديدة وسرعات الرياح أثرت تأثيرًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في بعض المناطق، مشيرا إلى أنهم نجحوا بشكل مؤقت في حل بعض الأزمات لتلك المناطق خلال فترة السيول.



