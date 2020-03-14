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محافظات

حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون

السبت 14/مارس/2020 - 03:46 ص
الامطار تقطع الطرق
الامطار تقطع الطرق
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ايمن محمود
  • حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح
  • نفوق أكثر من  800 رأس أغنام بسبب الأمطار 
  • سقوط عمود كهرباء على تاكسي وهبوطين أرضي بالطرق الدولية

مازال اإعصار التنين الذي ضرب مصر منذ الخميس الماضي، يتسبب في خسائر فادحة سواء في البنية التحتية أو الممتلكات أو الأروزاح.

ونرصد تأثير اعصار التنين في اليوم الثاني بمطروح  والذي تسبب في نفوق  أكثر من 800  رأس من الأغنام، في أحد الأودية المنخفضة بقرية فوكة التابعة لمدينة الضبعة.

وأكد اهالي القرية أن القرية شهدت سقوط أمطار غزيرة  والتي فاجئت الرعاة وتسببت في إغراق الاغنام بعد أن غمرتها المياه  لأكثر من 2 متر .

وأضافوا أن الأغنام كانت ترعى في وادٍ منخفض وهو عشبي أخضر، بمكان مرعي طوال السنة  الا ان الأمطار  داهمت  ذلك المكان وتسببت في نفوق الأغنام  800 رأس.

وأشاروا  أننا لم نستطع إخراج الأغنام إلى مكان مرتفع ونجونا بأعجوبة من موت محقق.

وناشد الأهالي محافظ مطروح بالتدخل لتعويض اصحاب هذه الاغنام الذين لا يملكون سوء هذه الاغنام.

كما تسبب سوء الاحوال الجوية في هبوط أرضي بطريق وادي النطرون سيدي عبد الرحمن.

وناشد نائب البرلمان مهدي العمدة جهاز مدينة العلمين بسرعة التعامل مع  الهبوط الأرضي ووضع العلامات التحذيرية اللازمة لتنبيه السائقين قبل أن تحدث الكارثة وتزهق أرواح بسبب هذا الكسر الاسفلتي . 

واضاف ان  الكسر الاسفلتي خطير جدا  علي طريق  ( وادي النطرون  - سيدي عبد الرحمن)  ،منبها  السائقين أخذ الحيطة والحذر  خلال القيادة .

كما حدث ايضا  هبوط أرضي على طريق الساحل الشمالي مطروح إسكندرية أمام قرية ستيلا.
 
كما تسبب اعصار التنين في سقوط عمود كهرباء على تاكسي أجرة بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح.

ولم يسفر سقوط العمود عن أي إصابات لخلو الشارع من المارة عند سقوطه.

واستمرت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطرق الدولية والداخلية حيث تم رفع كميات كبيرة من مياه الأمطار بالشوارع والطرق الدولية والداخلية.
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
حصيلة اليوم الثاني لإعصار التنين بمطروح.. نفوق أكثر من 800 رأس اغنام وهبوط ارضي بطريق وادي النطرون
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