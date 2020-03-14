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محافظ البحر الأحمر يستعرض آخر تطورات أحوال الطقس بالمحافظة

السبت 14/مارس/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال اللواء عمرو حنفى محافظة البحر الأحمر، إن المناطق الشمالية من المحافظة شهدت تساقط كميات كبيرة من الأمطار التى أثرت على أحدى محطات الكهرباء.


وأوضح عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم عودة التيار الكهربائي ببعض الأماكن التى تخدمها محطة الكهرباء التى تأثرت بمياه الامطار، لافتا ارتفاع مياه الأمطار لحوالى متر ببعض المناطق.


 وأشار محافظ البحر الأحمر إلى توقف تساقط مياه الامطار بالمحافظة ولكن شهدت العديد من الطرق الغيوم الكثيفة والتى دفعت المحافظة لإغلاقها مثل طريق مثل طريق سفاجا الغردقة، وسفاجا أسيوط.


وتابع عمرو حنفى بالنسبة لمطاري الغردقة ومرسى علم لم يتم ايقافهما،ومازال مينائى الغردقة وسفاجا مغلقين لحين إشعار آخر وتحسن الأحوال الجوية


وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تعانى من سرعة الرياح، مؤكدا تواجد غرفة عمليات لمتابعة كافة مدن المحافظة الـ 7 على مدار الـ 24 ساعة.

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