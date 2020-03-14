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تعليم

اليوم إجازة رسمية بجامعة حلوان لسوء الأحوال الجوية

السبت 14/مارس/2020 - 06:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان  عبر صفحاتها الرسمية ان اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020 اجازة رسمية  ، طبقا لقرار الدكتورأن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذالك نظرا لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح القرار تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، اليوم  السبت، على أن يبدأ انتظام الدراسة  غدٍ ا الأحد، في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.
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