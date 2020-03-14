هدير ناصر فنانة من نوع آخر.. تنحت على بيض النعام وقرون الغزال ..فيديو

استغلت هدير مخرجات مزرعة الغزلان والنعام لأبيها وصنعت منها تحفًا فنية، وبدأت بالنقش على بيض النعام والرسم على جذوع الشجر والنحت على قرون الغزال وبعد ذلك تحمست لعمل ماركة خاصة بها وباسمها فطبعتها على الشموع.





في البداية تقول هدير إنها كانت ترسم بالفحم على الورق ثم تطورت لترسم على جذوع الشجر ومن ثم تشجعت على أن تطور لتكون من القلائل النحاتين على بيض النعام وقرون الغزال في مصر .









وأضافت أنها لا تضر الثروة الحيوانية في شيء بل أعادت تدوير المخلفات التي تنتج من النعام والغزلان، فتقوم بتعقيم هذه المخلفات ثم تبدأ النحت والرسم عليها.



