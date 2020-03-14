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محافظات

محافظ المنيا يتفقد الصحراوي الشرقي بعد قطع الطريق بسبب الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 05:01 ص
محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد الصحراوي الشرقي بعد قطع الطريق
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء محمود خليل مدير الأمن وجميع الأجهزة المعنية الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"عند الكيلو 174 في أقصي شمال شرقي المحافظة، قبل مدخل محافظة بني سويف من الناحية الجنوبية، وذلك بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيره الطريق وتسببت في حدوث قطع عرضي وانهيار يعيق حركة السير

كانت غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور اعلنت غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي " طريق الجيش" من مدخل المنيا ، في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى محافظة الجيزة  .

وناشدت الغرفة جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وتهيب الغرفة بجميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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