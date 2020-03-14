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محافظات

فودة يتفقد أعمال مجابهة الطقس غير المستقر بجنوب سيناء

السبت 14/مارس/2020 - 04:46 ص
مجابهة الطقس غير
مجابهة الطقس غير المستقر بجنوب سيناء
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ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بجولة تفقدية ليلية في اطار المتابعة المستمرة علي مدار اليوم لأحوال الطقس السيئة اولا باول واشاد المحافظ بالعمال الذين يصلون الليل بالنهار لكسح اية تراكمات للمياه بطرق مدينة شرم الشيخ نتيجة سقوط الأمطار وموجها للشكر للجهاز التنفيذي والجهات المعاونة في مجابهة تلك الظروف الطارئة.

وكان محافظ جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي يتابع علي مدار اليوم تطور الاحداث بكل مدينة اول باول عن طريق مراكز العمليات ورؤساء المدن بكل مدينة وغرف العمليات في واجهزة المحافظة في حالة استنفار مستمر حتي اليوم الثالث وانتهاء الموجة السيئة من الطقس.

وكانت تعرضت مدن جنوب سيناء   لحالة من الطقس الغير مستقر  من  رياح   موج مرتفع وامطار وسيول في اسفرت عن خسائر.
فودة يتفقد أعمال مجابهة الطقس غير المستقر بجنوب سيناء
فودة يتفقد أعمال مجابهة الطقس غير المستقر بجنوب سيناء
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