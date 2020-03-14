الأمطار الحالية غير مسبوقة .. الري: قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.. فيديو

قال المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، إن هناك آليات تم وضعها للتعامل مع الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن الأمطار أحد الموارد المائية وهناك مركز متخصص بالتنبؤ بالأمطار.





وأضاف " وليد حقيقي " خلال لقائه في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.





وتابع أننا نتنبأ بالأمطار قبل هطولها بنحو من 3 لـ 5 أيام ونرسل التوجهات اللازمة لجميع المسئولين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمحافظات المعنية.





وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، إلى أن لم نر مثل الأمطار الحالية منذ نحو 20 سنة الماضية، مؤكدا أن الأمطار الحالية غير مسبوقة.



