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الأمطار الحالية غير مسبوقة .. الري: قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 06:46 ص
السيول
السيول
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، إن هناك آليات تم وضعها للتعامل مع الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن الأمطار أحد الموارد المائية وهناك مركز متخصص بالتنبؤ بالأمطار.

وأضاف " وليد حقيقي " خلال لقائه في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.

وتابع  أننا نتنبأ بالأمطار قبل هطولها بنحو من 3 لـ 5 أيام ونرسل التوجهات اللازمة لجميع المسئولين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمحافظات المعنية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري،  إلى أن لم نر مثل الأمطار الحالية منذ نحو 20 سنة الماضية، مؤكدا أن الأمطار الحالية غير مسبوقة.

وتجدر الإشارة الى مياه السيول وصلت الى مخر سيل وادى دجلة والمياه تمر بأمان في طريقها الى مخر سيل طره، كما تقوم أجهزة الوزارة تقوم بعمل التنسيقات اللازمة مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم في اى منطقة تتعرض لمشكلات بسبب مياه الأمطار ،  وجارى المتابعة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

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