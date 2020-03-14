تعقيم رباني.. شاهد الأمطار تغسل الكعبة وصحن الطواف.. فيديو

تداول رواد موقع التغريدات تويتر عددًا من المقاطع الروحانية والطيبة من داخل بيت الله في ظل تساقط الأمطار على الكعبة وقد ملأت صحن الطواف بالمياه.

وهو ما اعتبره الكثيرون تعقيمًا ربانيًا للبيت الذي له رب يحميه، حيث شهدت مكة المكرمة أمطارًا خفيفة أمس الجمعة.

تظهر المقاطع حبات المطر تتساقط على المصلين والطائفين، وقد غسلت كسوة الكعبة، وظهر بعض منها على الأرض داخل صحن الطواف.

وقد رصد موقع إمارة منقطة مكة المكرمة هطول الأمطار في مقطع فيديو تداوله رواد موقع تويتر على نطاق واسع.

وكتب المستخدمين أن الأمطار أبكت الطائفين في ظل رحمة الله ببيته وسط أجواء من الخشوع والروحانية سادت في المكان.

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