AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال: هذا اللاعب وراء رحيلي عن الزمالك.. تفاصيل

السبت 14/مارس/2020 - 02:36 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
محمد رشاد
 كشف رضا عبد العال نجم النادي الاهلي والزمالك السابق عن الشخص الذي تسبب فى رحيلة عن القلعة البيضاء خلال فترة التسعينات من القرن الماضي فى صفقة هزت عرش الكرة المصرية .

وقال عبد العال فى تصريحاته عبر برنامج اللعيب مع الاعلامي مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر :"  رغم حبى الشديد لـ الكابتن فاروق جعفر لكنه السبب الرئيسي فى رحيلى عن نادى الزمالك حيث جلس معى للاتفاق على إجراءات التجديد واتفقنا على كافة البنود , لكننى اكتشفت بعد ذلك أنه نقل للإدارة عنى أشياء أخرى وهو الأمر الذى أغضبهم رغم أننى كنت متمسكا بالزمالك ولم أبحث عن الفلوس كما قالوا بعد الرحيل, والدليل أننى انتظرت المرحوم الكابتن حسن حلمى فى مكتبه 5 ساعات كاملة من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه أنا والكابتن فاروق جعفر لكن لم يحدث ذلك.

وأضاف :"انتقلت إلى الأهلى وقضيت معهم موسما رائعا، لكن كان هناك أيضًا من يرغب فى رحيلى عن الأهلى برغم قناعة المدير الفنى بالمستوى الذى قدمته مع الفريق، لكن يبدو أن الكابتن حسن حمدى نائب رئيس النادى فى ذاك التوقيت لم يكن يرغب فى استمرارى وظلمنى , ونتيجة لهذه الضغوط قررت الرحيل، وهذه الأمور أعلنها للمرة الأولى على الرأى العام.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عاصفة التنين تعود من جديد.. وتساقط أمطار على القاهرة والجيزة

إعصار تسونامي.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر مجددًا

أول رد من وكيل محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

الأرصاد الجوية تكشف عن استمرار السيول فى هذه المناطق

شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة

نجم منتخب مصر يوجه رسالة لـ مدرب الأرسنال بعد إصابته بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيبى بينك.. هيفاء وإليسا ومايا دياب يتنافسن | من الأجمل؟

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

بالفستان التايجر.. صور جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى من أبو هشيمة|شاهد