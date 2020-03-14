رضا عبد العال: هذا اللاعب وراء رحيلي عن الزمالك.. تفاصيل

وأضاف :"انتقلت إلى الأهلى وقضيت معهم موسما رائعا، لكن كان هناك أيضًا من يرغب فى رحيلى عن الأهلى برغم قناعة المدير الفنى بالمستوى الذى قدمته مع الفريق،

لكن يبدو أن الكابتن حسن حمدى نائب رئيس النادى فى ذاك التوقيت لم يكن يرغب فى استمرارى وظلمنى , ونتيجة لهذه الضغوط قررت الرحيل،

وهذه الأمور أعلنها للمرة الأولى على الرأى العام.