رضا عبد العال: هذا اللاعب وراء رحيلي عن الزمالك.. تفاصيل

كشف رضا عبد العال نجم النادي الاهلي والزمالك السابق عن الشخص الذي تسبب فى رحيلة عن القلعة البيضاء خلال فترة التسعينات من القرن الماضي فى صفقة هزت عرش الكرة المصرية .
وقال عبد العال فى تصريحاته عبر برنامج اللعيب مع الاعلامي مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر :" رغم حبى الشديد لـ الكابتن فاروق جعفر لكنه السبب الرئيسي فى رحيلى عن نادى الزمالك حيث جلس معى للاتفاق على إجراءات التجديد واتفقنا على كافة البنود , لكننى اكتشفت بعد ذلك أنه نقل للإدارة عنى أشياء أخرى وهو الأمر الذى أغضبهم رغم أننى كنت متمسكا بالزمالك ولم أبحث عن الفلوس كما قالوا بعد الرحيل, والدليل أننى انتظرت المرحوم الكابتن حسن حلمى فى مكتبه 5 ساعات كاملة من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه أنا والكابتن فاروق جعفر لكن لم يحدث ذلك.
وأضاف :"انتقلت إلى الأهلى وقضيت معهم موسما رائعا، لكن كان هناك أيضًا من يرغب فى رحيلى عن الأهلى برغم قناعة المدير الفنى بالمستوى الذى قدمته مع الفريق، لكن يبدو أن الكابتن حسن حمدى نائب رئيس النادى فى ذاك التوقيت لم يكن يرغب فى استمرارى وظلمنى , ونتيجة لهذه الضغوط قررت الرحيل، وهذه الأمور أعلنها للمرة الأولى على الرأى العام.