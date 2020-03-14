أخبار السعودية اليوم.. تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والمملكة تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار، يوم الجمعة، عددًا من الموضوعات والملفات الهامة والتي تخص الشأن السعودي اهتم بها القراء ونستعرضها من خلال التقرير التالي ..









أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرةً إلى أن 14 منهم هم من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقًا.









أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بيانًا حذرت فيه من تعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المنطقة.









توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم بأن يستمر نشاط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.













أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه حال تعمد مخالفة القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها التي تروم إلى رفع حصانة الإجراءات الاحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، عطفًا على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فايروس كورونا وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.









شهدت أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات داخل مصر وخارجها لمقارنة الأسعار والماركات المختلفة وفي هذا السياق نستعرض أسعار السيارات اليابانية في السعودية اليوم.









تواصل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد 1في مطارات المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث كثَفت الهيئة من جهودها في عمليات تعقيم وتطهير صالات السفر (الوصول والمغادرة) وفي المرافق العامة بالمطارات.









كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة إيقاف المسابقات الكروية المحلية، خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي قرار لتأجيل أو إيقاف المسابقات المحلية.