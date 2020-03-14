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رياضة

رضا عبدالعال: عفت نصار أكتر لاعب بيكرهني في الزمالك.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 06:31 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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محمد رشاد

كشف رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، عن أكثر لاعب كان يكرهه داخل القلعة البيضاء، قائلا: إن عفت نصار أكثر شخص كان لا يحبه داخل الزمالك، بسبب وجودهم في نفس المركز. 

وأضاف "عبدالعال"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، أنه كان يتعمد الدخول عليه بعنف خلال التدريبات، "كان بيقصد يضربني في التمرين، ويدخل بعنف، وكان نبيل محمود لاعب الأبيض السابق، هو من ينقذه، متابعا: "هو كان بالنسبة له أن بلعب في مكانه ومش ابن نادي الزمالك، فدي كانت مشكلة". 

وتابع: أن عفت نصار كان واحد من اللاعبين الذين كانوا يستحقون الاحتراف في عهده، خاصة أنه كان يستطيع اللعب في أكثر من مركز، وكان لاعب كرة قدم متميز.
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