رضا عبدالعال: عفت نصار أكتر لاعب بيكرهني في الزمالك.. فيديو

كشف رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، عن أكثر لاعب كان يكرهه داخل القلعة البيضاء، قائلا: إن عفت نصار أكثر شخص كان لا يحبه داخل الزمالك، بسبب وجودهم في نفس المركز.

وأضاف "عبدالعال"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، أنه كان يتعمد الدخول عليه بعنف خلال التدريبات، "كان بيقصد يضربني في التمرين، ويدخل بعنف، وكان نبيل محمود لاعب الأبيض السابق، هو من ينقذه، متابعا: "هو كان بالنسبة له أن بلعب في مكانه ومش ابن نادي الزمالك، فدي كانت مشكلة".