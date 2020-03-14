AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يوافق على الاشتراك في قمة السبع الاستثنائية حول كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إجراء اتصال حول سبل مكافحة فيروس كورونا مع قادة مجموعة الـ7 عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. 

ومساء أمس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو الاثنين المقبل، لبحث تفشي فيروس كورونا وسبل مواجهته.

ونشر ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها: "بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبع، سنعقد القمة الاستثنائية للمجموعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية".

وكان ترامب أعلن، مساء أمس،  حالة الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية"، كما حث كل ولاية على إقامة مركز طوارئ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا الليلة

ترامب يفرض حظر سفر إلى الدول المنتشر بها فيروس كورونا

إدارة ترامب تعلن عن 3 إجراءات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا

نائب ترامب يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

فرنسا تعلن إلغاء مبارايات كرة القدم بسبب كورونا

ترامب يخصص 50 مليار دولار لمواجهة انتشار كورونا

ترشيحاتنا

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

بفستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري

هبوط أرضي.. تحويل الحركة المرورية على طريق الجيش بالبحر الأحمر

عمره 3 ساعات.. أصغر ضحايا كورونا بين الحياة والموت.. صور

أخبار الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. الموت يفجع المذيعة نادية حسني.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيبى بينك.. هيفاء وإليسا ومايا دياب يتنافسن | من الأجمل؟

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

بالفستان التايجر.. صور جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى من أبو هشيمة|شاهد