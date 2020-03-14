ترامب يوافق على الاشتراك في قمة السبع الاستثنائية حول كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إجراء اتصال حول سبل مكافحة فيروس كورونا مع قادة مجموعة الـ7 عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.





ومساء أمس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو الاثنين المقبل، لبحث تفشي فيروس كورونا وسبل مواجهته.





ونشر ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها: "بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء قادة مجموعة السبع، سنعقد القمة الاستثنائية للمجموعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف فيروس كورونا المستجد".





وأضاف "سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية".





وكان ترامب أعلن، مساء أمس، حالة الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.





وقال الرئيس الأمريكي إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية"، كما حث كل ولاية على إقامة مركز طوارئ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا



