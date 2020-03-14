نصائح مهمة للقيادة خلال العاصفة القادمة.. صور

بعد إعلان هيئة الارصاد الجوية ان مصر تمر بعاصفة شديدة هذة الفترة قامت شركة سيارات شهيرة بنشر نصائح في حال اضطررت للقيادة اثناء هذة الاجواء الغير مستقرة .







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-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ





-احذر من السيارات المحيطة





-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق





-شغل انوار السيارة





-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة





-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل





-تحكم بالدريكسيون جيدا





-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع





-احذر من الطريق حولك ومن اي شيء يسقط على الطريق (أعمدة وأشجار)





-عدم الوقوف في الطريق تحت اي ظرف.





-لا تقود سيارتك في هذه الأجواء وتوقف في جانب الطريق اذا ثارت الرياح وانت تقود







- تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو أعمدة النور أو أي شئ قابل للسقوط.