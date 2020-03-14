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سيارات

نصائح مهمة للقيادة خلال العاصفة القادمة.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 06:22 ص
نصائح هامة للقيادة
نصائح هامة للقيادة خلال العاصفة القادمة
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اشرف عطية

 بعد إعلان هيئة الارصاد الجوية ان مصر تمر بعاصفة شديدة هذة الفترة قامت شركة سيارات شهيرة بنشر نصائح في حال اضطررت للقيادة اثناء هذة الاجواء الغير مستقرة .


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-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ


-احذر من السيارات المحيطة


-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق


-شغل انوار السيارة


-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة


-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل


-تحكم بالدريكسيون جيدا


-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع


-احذر من الطريق حولك ومن اي شيء يسقط على الطريق (أعمدة وأشجار)


-عدم الوقوف في الطريق تحت اي ظرف.


-لا تقود سيارتك في هذه الأجواء وتوقف في جانب الطريق اذا ثارت الرياح وانت تقود


- تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو أعمدة النور أو أي شئ قابل للسقوط.

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