طارق الشناوي: قائد الطائرة أخطأ بالسماح لـ محمد رمضان دخول كابينة الطائرة.. فيديو

، حب الفنان محمد رمضان للشهرة وركوب "التريند"، مؤكدا أن قائد الطائرة الذي سمح للفنان محمد رمضان القيادة أخطاء في أنه جعل رمضان يجلس مكانه.





وأضاف الشناوي، في حواره لبرنامج "48"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هناك شيء اسمه الجريمة والنشر عن الجريمة، والجريمة لها عقاب، مضيفا أن كابتن الطائرة ارتكب جريمة وما قاله أن رمضان لم يستأذنه في نشر الفيديو ليس موضوعنا، وهناك جريمة ويعاقب عليها وحتى إذا لم يعلن عنها.





وأكمل الناقد الفني، أن القانون الدولي يجرم الجلوس بجوار كابتن طائر والذي يعتبر قائدها، كون هذا الأمر من الممكن أن يتسبب في كوارث، متابعا :"كابتن الطائرة هو المسئول والحامي للطائرة وكان المفروض أن يرفض قيادة محمد رمضان للطائرة".





وتعرض قائد طائرة للتوقيف بعد أن سمح للفنان محمد رمضان في إحدى الرحلات الجوية الجلوس مكانة وقيادة الطائرة ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع الناطق.