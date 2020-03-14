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بين الناس

أهالى مساكن عين شمس: اغيثونا من الغرق بمياه الصرف

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 ص
غرق الشوارع بالمياه
غرق الشوارع بالمياه
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كريم ناصر
أرسل القارئ مصطفى علام  والمقيم في منطقة عين شمس بالقاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكون من تراكم مياه الصرف الصحى.

وقال مصطفى  ان شارع الوادى بمساكن عين شمس يعانى  من تراكم مياه الصرف الصحي منذ عدة أيام وهو ما يحول بيننا وبين إمكانية الخروج من المنزل  موضحا  زيادة الضرر بعد ازمة العاصفة ، حيث إنها وصلت إلى داخل المنازل في بعض الأماكن وزادت عليها مياه الأمطار اليوم .

وطالب  المسئولين ضرورة التدخل السريع لرفع المياه وحل المشكلة التي تسببت في ذلك .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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