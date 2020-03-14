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منوعات

خبراء يحذرون: كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

حذر خبراء من أن كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية، هم الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا. 

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للفيروس، سعال مستمر جديد وارتفاع درجة حرارة الجسم، إلا أن الفيروس قد سبب عدوى خفيفة لبعض الناس إضافة إلى ضيق في التنفس. 

ويعد "كوفيد-19" رضا جديدا، ونتيجة لذلك ما يزال العلماء يكافحون من أجل فهمه بالكامل. ويعتقد الخبراء أنه ينتشر عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس، وكذلك عن طريق اللمس والمصافحة.

وحذر رئيس الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس وايتي، من أن القطيرات يمكن أن تعيش في الحافلة أو على درابزين وسائل المواصلات لمدة تصل إلى 3 أيام.

تتشابه أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى. ومع ذلك، من المرجح أن تظهر أعراض الإنفلونزا بشكل أسرع.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أعراض كورونا تظهر  بين يومين و11 يوما بعد إصابة الشخص، مشيرةً إلى أن دراسة جديدة أظهرت ، أن متوسط ​​فترة الحضانة 5.1 أيام.

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