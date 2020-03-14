AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مؤلف مملكة ابليس يكشف سبب وجود مشاهد انيميشن بالعمل

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

كشف المؤلف محمد امين راضي عن سبب اقحامه مشاهد كرتونية ضمن مسلسل مملكة إبليس وقال في تصريحات ل"صدى البلد"، ان هناك بعض المشاهد الدرامية كان يريد ان يقحمها في العمل ولن يجد لها حل سوى الكرتون حتي يتفاعل معها المشاهد.

واكد ان وجود الانيميشن في المسلسل خلق أجواء من الكوميديا السوداء، حيث يخرج أهل الحارة جثة على سبيل المثال باعتبار أنها لم تمت.


مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 


المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبري فواز من كواليس مملكة إبليس: راجع يا غجر

كريم قاسم يروي كواليس مشهد الضفادع في مملكة إبليس

كريم قاسم يكشف سر اختيار اغاني سعاد حسني بـ مملكة ابليس

كريم قاسم: ارتاح نفسيا بالعمل مع غادة عادل.. ومملكة ابليس حمسنا لـ "ولاد رزق٢"

كريم قاسم: شخصية «حماصة» فى مملكة إبليس تشبهني

أسماء جلال: انبهر بعالم محمد أمين راضي.. ولهذا السبب تواجدت في "مملكة إبليس"

ترشيحاتنا

وفاة رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية

هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

المدارس تبدأ تفعيل قرار تقليل ساعات اليوم الدراسي .. غدًا

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

زينة تنشر صورة مع سيد رجب.. وتعلق: كله يقول مبروك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

نصائح مهمة للقيادة خلال العاصفة القادمة.. صور

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو