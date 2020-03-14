مؤلف مملكة ابليس يكشف سبب وجود مشاهد انيميشن بالعمل

كشف المؤلف محمد امين راضي عن سبب اقحامه مشاهد كرتونية ضمن مسلسل مملكة إبليس وقال في تصريحات ل"صدى البلد"، ان هناك بعض المشاهد الدرامية كان يريد ان يقحمها في العمل ولن يجد لها حل سوى الكرتون حتي يتفاعل معها المشاهد.
واكد ان وجود الانيميشن في المسلسل خلق أجواء من الكوميديا السوداء، حيث يخرج أهل الحارة جثة على سبيل المثال باعتبار أنها لم تمت.
مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.
المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.