تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج "امحوتب" لعام 2021

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2021 /2022 .





وأوضحت الأكاديمية أن المقترحات المقدمة تكون في المجالات البحثية التالية:





Water : (sanitation, desalination, irrigation management)





Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars





Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C





Mathematics and their reaction





Physics





Earth and Space Sciences





Chemistry





Human Sciences and Humanities





Science Society ( tourism and Education)





Engineering Sciences (renewable energy)





Information, Communication and Technologies( multimedia)





Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)





وأشارت إلى أن هذا البرنامج يسرى هذا لمدة 24 شهرا وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا ، وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي :http://submission.asrt.sci.eg/





ولمزيد من المعلومات الاطلاع على : www.imhotep.eg.net









وأكدت أنه يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة، كما يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.





وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 15 أبريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.





لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى