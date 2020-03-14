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بين الناس

أهالي المجاورة 30 بمدينة 15 مايو يشكون من انقطاع المياه والكهرباء

السبت 14/مارس/2020 - 09:01 ص
شوارع مظلمة
شوارع مظلمة
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كريم ناصر
أرسل القارئ عبد الحميد حسن   والمقيم في منطقة 15 مايو  بالقاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكون من انقطاع المياه والكهرباء. 

وقال عبد الحميد إن المجاورة 30 بحى 15 مايو بحلوان بالقاهرة تعانى من انقطاع المياه و الكهرباء منذ بداية العاصفة يوم الخميس و حتى الآن مازالت مقطوعة ما يجعل سكان الحى فى رعب دائم.

وطالب  المسئولين ضرورة التدخل السريع لحل المشكلة التي تسببت في ذلك .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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