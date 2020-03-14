أهالي المجاورة 30 بمدينة 15 مايو يشكون من انقطاع المياه والكهرباء

أرسل القارئ عبد الحميد حسن والمقيم في منطقة 15 مايو بالقاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكون من انقطاع المياه والكهرباء.





وقال عبد الحميد إن المجاورة 30 بحى 15 مايو بحلوان بالقاهرة تعانى من انقطاع المياه و الكهرباء منذ بداية العاصفة يوم الخميس و حتى الآن مازالت مقطوعة ما يجعل سكان الحى فى رعب دائم.





وطالب المسئولين ضرورة التدخل السريع لحل المشكلة التي تسببت في ذلك .



