بعد انتشار الشائعة.. #تأجيل_الدراسة_بمصر يتصدر تويتر





تصدر هاشتاجات #تأجيل_الدراسة_بمصر و هاشتاج #التعليم_العالى و #التربية_و_التعليم قائمة الاكثر تداولاا بمواقع التواصل الاجتماعى خاصا تويتر منذ فجر اليوم بعد أنتشار العديد من الشائعات حول تأجيل الدراسة بالتربية و التعليم لمدة اسبوعين ابداء من يوم 15 مارس 2020.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى فى اخر بيان له بعدم انسياق اولياء الاومور و الطلاب وراء الشائعات و ان اى قرارات تتخدها الوزارة تصدر عن طريق الصفحات الرسمية لوزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى





وقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن «الدراسة تستمر في جمهورية مصر العربية في المدارس والجامعات بلا تغيير»، مؤكدًا أنه «لا تغيير في المحتوى التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية إلى السنة الأعلى». إن «الدراسة تستمر في جمهورية مصرفي المدارس والجامعات بلا تغيير»، مؤكدًا أنه «لا تغيير في المحتوى التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية إلى السنة الأعلى».



