لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو

اختبأ أسد متوحش أسفل مقطورة قد ركنت في مجمع سكني متحينًا اللحظة المناسبة للهجوم على عدد من الأطفال الذين وقفوا للعب والمارة الذين راحوا يتجولون هنا وهناك.

وفجأة انقض الأسد البالغ طوله مترين على أحد الأشخاص لكنه استطاع الهروب منه، وتم استدعاء شرطة كولورادو الأمريكية لتدارك الخطر، لكن حدث ما لم يكن متوقعًا.

فقد هاجم الأسد ضابطة شرطة فما وجدت سلاحًا أمامها إلا يديها لتواجه بهما الوحش الذي انقض عليها في محاولة للوصول إلى رقبتها.

في مشهد يوقف القلب رفعت ضابطة الشرطة يديها لتحمي رقبتها حتى لا يتمكن منها الأسد ثم وجهت إليه لكمة في فكه وضربته في وجهه، لكن الأسد أصابها بأنيابه في كتفها.

لحسن الحظ فر الأسد بعيدًا عن المرأة الشجاعة التي صارعته بيديها العاريتين دون خوف، وهو ما أشاد به السكان وفقًا للدايلي ميل الذين تملكهم الرعب أمام هذا المشهد الغريب.

استطاعت الشرطة السيطرة على الأسد فيما بعد وقتله، وتم نقل الضابطة والضحية الأولى إلى المستشفى وتبين أن إصابات الضابطة ليست خطيرة.