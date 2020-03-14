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رياضة

رضا عبدالعال: مورينيو مدرب معندوش فكر حافظ مش فاهم.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 05:31 ص
مورينيو
مورينيو
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محمد رشاد
انتقد رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لصفوف نادي توتنهام الإنجليزي، قائلا: إنه لا يفقه شيء عن كرة القدم، "مدرب معندوش فكر، حافظ مش فاهم". 

وأضاف "عبدالعال"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن مورينيو نجح بسبب أنه تولى أداء أفضل فرق العالم، "المسؤولين كانوا بيوفروا له لبن العصفور، فطبيعي ياخد معاهم بطولات لكن هو معندوش فكرة خالص". 

وتابع: أنه صرح من قبل، أن مستواه التدريبي سيظل ينخفض في الفترة المقبلة مع الفرق التي يتولاها وسيظهر على حقيقته، موضحا أنه حصل على البطولات، ولمع اسمه بسبب الفرق التي تولاها كانت مميزة، وبها فريق يحصل على بطولات. 

وأوضح: "خد دوري أبطال أوروبا مع بورتو، بسبب أن معظم لاعبي العالم كانت خارجة من كأس العالم مش في دماغها دوري الأبطال خالص، لكن بعد كده معملش حاجة ودلوقتي ظهر على حقيقته". 
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