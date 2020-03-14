السعودية تعلق الطيران الدولي لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الخارجية للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "حكومة المملكة تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد".





وأعلنت السعودية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 86 حالة إصابة.





وفي إطار إجراءات السلطات السعودية للحد من انتشار المرض، تم تعليق العمرة حتى إشعار آخر، فيما تم تعليق السفر بين السعودية وعدد من الدول التي تفشى فيها الفيروس.







