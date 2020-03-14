فاروق جعفر: الزمالك سيكون شكلًا آخر بالدور الثاني من الدوري

كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، والمحلل الكُروي بقناة نادي الزمالك عن أسباب سوء نتائج الأبيض في الدور الأول من هذا الموسم بالدوري العام.





وقال “جعفر” في تصريحات تلفزيونية بقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي": "الزمالك بدأ هذا الموسم وكان منشغلًا بالكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى أن بدايته لم تكن أمام فريق قوي ينافسه على البطولة، والدوري هذا الموسم خالٍ من المنافسة بوجه عام".





وأضاف: "الزمالك دخل المنافسة متأخرًا، وحقق إنجازًا تاريخيًا خلال شهر فبراير، بحصوله على بطولتي السوبر الـفريقي والمصري، وبدأ يستعيد ميزة الفوز المتتالي".



