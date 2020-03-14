طلائع الجيش يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز بالجولة 19 من الدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في تمام الرابعة عصر اليوم السبت استعداداته لمواجهة بيراميدز بعدما حصل الفريق علي راحة 3 أيام من المران لسوء الأحوال الجوية.

قرر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش الغاء مران أمس الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية وعدم قدرة اللاعبين علي الخروج من منازلهم .





وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بإقامة المران في الرابعة عصر اليوم السبت علي ستاد جهاز الرياضة العسكري





وكان من المقرر أن يستأنف أمس الجمعة فريق طلائع الجيش تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لمواجهة بيراميدز ، ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة يومى الأربعاء والخميس ، عقب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ويستعد الطلائع لمواجهة المقرر لها 20 مارس الجارى بالأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدورى العام، وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.



