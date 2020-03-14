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رياضة

المقاولون يسافر إلى الإسكندرية غدا لمواجهة سموحة بالدوري

السبت 14/مارس/2020 - 07:21 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب
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محمد رشاد
يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، إلى مدينة الأسكندرية غدا الأحد، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان عماد النحاس قد رفض منح اللاعبين راحة خلال الـ48 ساعة الماضية رغم ظروف الطقس السيئة من أجل رفع درجة التأهب لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش بهدف لمثله، حيث استأنف الفريق تدريباته الأربعاء بعد مواجهة الطلائع مباشرة، استعدادًا لمواجهة سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين 16 مارس الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرًا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.
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