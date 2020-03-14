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أخبار العالم

الدفاع الأمريكية: تعليق رحلات السفر لعناصر الجيش وعائلاتهم بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، تعليق كل رحلات السفر الداخلية لعناصر الجيش وعائلاتهم ابتداء من 16 مارس إلى 11 مايو المقبلين خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا. 

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".ش
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