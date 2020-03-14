الدفاع الأمريكية: تعليق رحلات السفر لعناصر الجيش وعائلاتهم بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، تعليق كل رحلات السفر الداخلية لعناصر الجيش وعائلاتهم ابتداء من 16 مارس إلى 11 مايو المقبلين خوفًا من انتشار فيروس كورونا.





وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.



